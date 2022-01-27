«Роскосмос» планирует запустить шесть спутников «Скиф» до 2027 года Фото: страница системы мониторинга транспорта «Скиф-навигатор» в «ВКонтакте»

«Роскосмос» планирует до 2027 года запустить шесть спутников «Скиф», рассказал директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергей Прохоров на конференции «Стартапы, разработки, нормативная база в космической отрасли».

«Мы планируем уже в этом году обеспечить запуск демонстрационного образца аппарата для защиты орбитально-частотного ресурса РФ и в последующем, где-то до 2027 года, обеспечить запуск шести космических аппаратов для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет», – сообщил Прохоров

Кроме того, госкорпорация, помимо системы «Скиф», намерена запустить систему связи «Марафон-IoT» для интернета вещей.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева начало производство первого спутника космической группировки «Скиф», благодаря которой жителям России будет предоставлен широкополосный доступ в интернет.