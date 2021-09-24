В России началось производство первого спутника для предоставления широкополосного доступа в интернет Фото: страница системы мониторинга транспорта "Скиф-навигатор" в "ВКонтакте"

АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева начало производство первого спутника космической группировки «Скиф», благодаря которой жителям России будет предоставлен широкополосный доступ в интернет.

Спутник «Скиф-Д» станет частью спутниковой системы «Сфера». Она будет включать 12 аппаратов, размещенных на орбите высотой 8 070 километра.

Напомним, к 2030 году правительство России намерено обеспечить доступ в интернет на всей территории страны. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в 2021 году в России будут установлены более тысячи базовых станций для доступа в интернет.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что госкорпорация планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ в интернет по всей стране.