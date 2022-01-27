Медведев заявил, что отключать Россию от SWIFT никому не выгодно

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев убежден, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT, отметив, что это никому не выгодно, а также подорвет доверие к самой системе.

«В отношении SWIFT все тоже неоднократно говорилось ... Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT», - заявил политик, подчеркнув, что в России проходит «огромное количество транзакций».

Медведев также заявил, что собственная система России по передаче финансовых данных в случае отключения страны от SWIFT сработает без сбоев. По его словам, уже существует «заготовка на этот счет».

«Если все-таки что-то подобное произойдет, - это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает», - заявил он, добавив, что эта система «не даст ни минуты простоя».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники заявили, что Евросоюз начал работу над пакетом санкционных мер в отношении России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, а также меры по экспортному контролю, запреты на импорт и экспорт, а также отключения от SWIFT.