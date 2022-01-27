Психолог рассказал, как современные песни влияют на психику молодых людей

Психолог Кройтор заявил, что современные песни программируют молодых людей на несчастную любовь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Алексей Кройтор заявил, что в современном обществе почти все песни, связанные с чувственными отношениями, поются в минорной, грустной интонации, программируя молодых людей на несчастную любовь.

По мнению специалиста, ребенок, который слышит песни о том, что любить больно и тяжело вырастает с укоренившимся понятием, что любовь - это боль.

"Если я буду любить, то у меня тоже обязательно будут болезненные отношения", - приводит пример мыслей ребенка Кройтор в беседе с "Пятым каналом".

Для примера специалист посоветовал послушать советские песни, где о любви всегда пелось очень легко, радостно, весело, задорно и с позитивом.

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