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Общество27 января 2022 9:43

Психолог рассказал, как современные песни влияют на психику молодых людей

Психолог Кройтор заявил, что современные песни программируют молодых людей на несчастную любовь
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Психолог Кройтор заявил, что современные песни программируют молодых людей на несчастную любовь

Психолог Кройтор заявил, что современные песни программируют молодых людей на несчастную любовь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Алексей Кройтор заявил, что в современном обществе почти все песни, связанные с чувственными отношениями, поются в минорной, грустной интонации, программируя молодых людей на несчастную любовь.

По мнению специалиста, ребенок, который слышит песни о том, что любить больно и тяжело вырастает с укоренившимся понятием, что любовь - это боль.

"Если я буду любить, то у меня тоже обязательно будут болезненные отношения", - приводит пример мыслей ребенка Кройтор в беседе с "Пятым каналом".

Для примера специалист посоветовал послушать советские песни, где о любви всегда пелось очень легко, радостно, весело, задорно и с позитивом.

Сайт KP.ru ранее рассказывал, как бы звучали советские песни, если бы они были написаны в пандемию. Корреспондент "Комсомолки" в очередной раз проявил фантазию и обратился к пародийному жанру. Подробнее - здесь