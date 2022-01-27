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Политика27 января 2022 9:56

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Глава российского государства совершит визит, как только позволят графики и эпидемиологическая ситуация
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Песков, в проведении межправительственной комиссии и заседаний высшего органа двусторонних отношений возникла пауза. Оба этих мероприятия Турция готова принять, добавил он.

Напомним, накануне Эрдоган сообщил согражданам, что он пригласил Путина посетить республику, пояснив это желанием обсудить с ним двусторонние отношения. Анкара «при желании обеих сторон» готова организовать и принять у себя президентов России и Украины, чтобы они могли «продолжить путь по восстановлению атмосферы мира», отметил политик.