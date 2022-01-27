Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 января 2022 21:20

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Турецкий лидер заявил, что хотел бы обсудить с президентом России двусторонние отношения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил согражданам, что он пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику, пояснив это желанием обсудить с ним двусторонние отношения.

«Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи», - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Турецкий лидер при этом повторил, что Анкара «при желании обеих сторон» готова организовать и принять у себя президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы они могли «продолжить путь по восстановлению атмосферы мира».

Ранее 21 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что в графике Владимира Путина на ближайшие дни телефонные переговоры с лидером Турции не запланированы, однако «в случае необходимости» они легко могут быть согласованы и включены в рабочее расписание президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять причин, почему Путин не согласится на переговоры с Зеленским в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган решил помирить Россию и Украину, но не ради мира во всем мире, а ради славы и земли, считают эксперты «КП» (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Зеленский зарабатывает политические очки на одних лишь слухах о встрече с Путиным

Почему Киев обвиняет Москву в том, что она «уклоняется» от саммита (подробности).