Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил согражданам, что он пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить республику, пояснив это желанием обсудить с ним двусторонние отношения.

«Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи», - заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Турецкий лидер при этом повторил, что Анкара «при желании обеих сторон» готова организовать и принять у себя президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы они могли «продолжить путь по восстановлению атмосферы мира».

Ранее 21 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, что в графике Владимира Путина на ближайшие дни телефонные переговоры с лидером Турции не запланированы, однако «в случае необходимости» они легко могут быть согласованы и включены в рабочее расписание президента.

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