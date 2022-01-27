Кремль: Путин и Байден сами решат, нужен ли будет новый разговор

Кремль: Путин и Байден сами решат, нужен ли будет новый контакт после переговоров Фото: REUTERS

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сами решат, нужен ли новый контакт после переговоров, которые, как ожидается, пройдут на другом уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будут определенные контакты на рабочем уровне, наверняка, ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о необходимости переговоров двух лидеров на сегодняшний день.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома заявил, что считает возможной новую личную встречу с российским коллегой. Позже в Кремле заявили, что новые контакты президента России и американского лидера возможны, однако пока никакой конкретики по этому вопросу нет. Пресс-секретарь российского лидера выразил уверенность, что вопросы дальнейших контактов будут решать после получения письменного ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.