Байден считает возможной личную встречу с Путиным

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что считает возможной новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», - сказал американский лидер, выступая в Белом доме на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня его вступления в должность главы государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран прошла 16 июня 2021 года в Женеве. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что «следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, однако журналистам не стоит «забегать вперед»: когда главы государств решат встретиться, прессе все расскажут.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главы государств говорили об Украине, «российской угрозе вторжения» на ее территорию, гарантиях для России, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

А за сутки до Нового года состоялся почти часовой телефонный разговор президента России с Байденом. Как потом сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, беседа глав двух стран прошла в деловом ключе, оба очень серьезно подошли к обсуждению важных тем.

Он рассказал, что Путин предупредил американского коллегу, что Москва будет реагировать на размещение Западом наступательных вооружений у ее границ ровно так же, как это бы сделал Вашингтон в аналогичной ситуации. Ушаков также отметил важность того, что Байден в ходе разговора несколько раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, поскольку победителей в ней не будет.