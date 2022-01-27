Расстрелявший в Днепре сослуживцев сотрудник нацгвардии сам сдался полиции Фото: REUTERS

Служащий национальной гвардии Украины, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сам сдался сотрудникам полиции, сообщает Государственное бюро расследований республики.

«Солдат нацгвардии Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на заводе «Южмаш», сам связался с правоохранителями и сдался им. Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить его местонахождение», – сказано в Facebook ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 27 января, на заводе «Южмаш» в Днепре служащий национальной гвардии Украины расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента пять человек погибли, еще пять были ранены. В городе ввели план «Сирена». Позже было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами 1 и 4 части 2 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»).