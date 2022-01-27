Общественники попросили Путина учредить День геноцида советского народа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма направила обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой учредить в России День геноцида советского народа.

"Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учрежден ранее, но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны", - цитирует текст обращения издание Lenta.ru.

В организации отметили, что в последнее время факты о войне пытаются фальсифицировать в политических целях.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ намерена проверить бывших военных нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны, передает RT.

Ранее российский лидер утвердил день отца. Россияне будут отмечать этот праздник в третье воскресенье октября. День отца также отмечается во многих странах мира. В их числе США, Италия, Испания, Германия и многие другие.