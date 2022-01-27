Пособия инвалидам и семьям с детьми увеличатся на 8,4% с 1 февраля 2022 Фото: Артем КИЛЬКИН

Пособия инвалидам и семьям с детьми в России будут увеличены с 1 февраля 2022 на 8,4%, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«С 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия по беременности, а также при рождении ребенка», – сказал премьер-министр на заседании кабинета министров.

С февраля 2022 также увеличится размер материнского капитала на первого ребенка. Он будет составлять 524 тысячи рублей вместо 484 тысяч. На второго и последующего детей размер маткапитала составит 693 тысячи рублей. Как отметил Мишустин, важно обеспечить своевременные выплаты всем, кому положены эти пособия.

Напомним, в России социальные выплаты увеличат на размер инфляции. Сайт kp.ru разбирался, на сколько вырастут пособия и материнский капитал.