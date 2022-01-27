Медведев заявил, что Европа не сможет вести независимую политику, пока связана узами НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны не смогут вести самостоятельную политику и будут зависеть от Вашингтона до тех пор, пока связаны узами НАТО. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что речь о единой Европе идет прежде всего в рамках Европейского союза, однако, по его словам, «единая Европа существует там и тогда, где и когда существует НАТО - вот в чем проблема».

Как отметил Медведев, европейские страны иногда высказываются, что Вашингтон неправ, а им самим необходимо быть более самостоятельными. «Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику», - заявил он, добавив, что «очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном».

Напомним, Медведев заявил, что Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, отметив, что Киев сегодня используется как инструмент геополитического давления на Россию и даже на Китай.