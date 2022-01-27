Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 января 2022 11:16

Медведев заявил, что Европа не сможет вести независимую политику, пока связана узами НАТО

По словам политика, очень многие решения европейских стран «принимаются за океаном»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Медведев заявил, что Европа не сможет вести независимую политику, пока связана узами НАТО

Медведев заявил, что Европа не сможет вести независимую политику, пока связана узами НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны не смогут вести самостоятельную политику и будут зависеть от Вашингтона до тех пор, пока связаны узами НАТО. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что речь о единой Европе идет прежде всего в рамках Европейского союза, однако, по его словам, «единая Европа существует там и тогда, где и когда существует НАТО - вот в чем проблема».

Как отметил Медведев, европейские страны иногда высказываются, что Вашингтон неправ, а им самим необходимо быть более самостоятельными. «Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику», - заявил он, добавив, что «очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном».

Напомним, Медведев заявил, что Украина превратилась в игрушку в руках НАТО и США, отметив, что Киев сегодня используется как инструмент геополитического давления на Россию и даже на Китай.