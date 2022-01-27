Депутат Госдумы Горелкин заявил, что запрет криптовалют приведет к оттоку капитала из России

В вопросе о регулировании рынка криптовалют в России пока нет единого мнения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полный запрет криптовалют в России повлечет за собой негативные последствия, в частности, отток капитала из страны, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"На сегодняшний день сделки с криптовалютами осуществляются криптобиржами и обменными пунктами, действующими на территории РФ, и денежные средства обращаются на территории РФ, - аргументировал депутат. - В случае запрета денежные средства будут направляться на счета криптобирж в другие страны".

По его словам, также это приведет к появлению теневого рынка, в котором будут осуществляться расчеты криптовалютой.

В качестве примера народный избранник привел Китай, где уже запретили криптовалюту. Горелкин отметил, что от этого китайцы не перестали использовать майнинг, но теперь делают это исключительно в "серой" зоне.

Парламентарий выразил уверенность, что слова президента о необходимости прийти к единой позиции по вопросу рынка криптовалют будут способствовать принятию оперативного и взвешенного решения по этому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению в вопросе регулирования криптовалют.

Напомним, Центробанк считает правильным полный запрет оборота криптовалют на территории России, в то время как Минфин России подготовил концепцию регулирования этого рынка, не предусматривающую запрет майнинга.