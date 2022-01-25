Минфин России подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют

Минфин России предлагает регулировать рынок криптовалют Фото: REUTERS

Минфин РФ направил на рассмотрение правительства концепцию регулирования рынка криптовалют, заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков в ходе конференции "Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".

"Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, - констатировал Чебесков. - У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства".

По его словам, официальной позиции российских властей по этому вопросу пока не озвучено.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России предлагает полностью запретить выпуска, майнинг и оборот криптовалют на территории страны.

В частности, регулятор предлагает ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, а также на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг.

На этом фоне курс биткоина в пятницу, 21 января, упал более чем на 10%, достигнув уровня в 37 757 долларов.