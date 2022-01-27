В ВОЗ заявили о возможности признания организацией вакцины "Спутник V" в 2022 году Фото: REUTERS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в текущем году. Такое заявление сделала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V"», - сообщила она в четверг, 27 января, в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметила Вуйнович, для включения вакцины в данный список необходимо собрать определенный пакет документов. «Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», - уточнила ВОЗ, добавив, что из всех российских препаратов пока только «Спутник V» подал заявку на регистрацию.

Напомним, 20 января, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Россия передала во Всемирную организацию здравоохранения все данные по вакцине «Спутник V», уточнив, что досье по вакцине уже сформировано, а визиты представителей ВОЗ в страну ожидаются, ориентировочно, в феврале 2022 года.