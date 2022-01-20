Россия передала в ВОЗ все данные по «Спутнику V» Фото: REUTERS

Россия передала во Всемирную организацию здравоохранения все данные по вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы российского Минздрава, досье по вакцине уже сформировано. Визиты представителей ВОЗ в Россию ожидаются, ориентировочно, в феврале 2022, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) должен предоставить ВОЗ подтверждения того, что все ранее найденные в документах недочеты были устранены. После этого эксперты могут провести инспекцию на месте, а затем должно состояться одобрение вакцины «Спутник V».

Напомним, в начеле этой недели Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) рекомендовало правительству страны признать у прибывающих граждан других государств вакцинацию, сделанную российским препаратом от коронавируса «Спутник V».