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Здоровье27 января 2022 12:42

ВОЗ рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране мира вакцинируют 70% населения

Как отметили в организации, необходимо достичь такого уровня, чтобы снизить перенос вируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране мира вакцинируют 70% населения

ВОЗ рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране мира вакцинируют 70% населения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что к концу текущего года в каждой стране будет вакцинировано от коронавирусной инфекции 70% населения. Такое заявление сделала представитель организации в России Мелита Вуйнович, уточнив, что такого уровня вакцинации необходимо достичь для того, чтобы можно было снизить перенос вируса

«Мы говорим сейчас о странах, которые не могут себе позволить, которые не имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину. Эти поставки увеличиваются. Цель какая: чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года - 70%», - сообщила представитель организации в четверг, 27 января, в эфире телеканала «Россия-24»

Напомним, накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране от коронавирусной инфекции вакцинировано 70% взрослого населения, отметив, что Москва поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине текущего года, а именно достижения охвата вакцинации от коронавируса 70% населения земного шара.