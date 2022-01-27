ВОЗ рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране мира вакцинируют 70% населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что к концу текущего года в каждой стране будет вакцинировано от коронавирусной инфекции 70% населения. Такое заявление сделала представитель организации в России Мелита Вуйнович, уточнив, что такого уровня вакцинации необходимо достичь для того, чтобы можно было снизить перенос вируса

«Мы говорим сейчас о странах, которые не могут себе позволить, которые не имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину. Эти поставки увеличиваются. Цель какая: чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года - 70%», - сообщила представитель организации в четверг, 27 января, в эфире телеканала «Россия-24»

Напомним, накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране от коронавирусной инфекции вакцинировано 70% взрослого населения, отметив, что Москва поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине текущего года, а именно достижения охвата вакцинации от коронавируса 70% населения земного шара.