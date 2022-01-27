Военнослужащий, расстрелявший сослуживцев в Днепре, дал показания следователю

Мотивов своих действий он не назвал Фото: REUTERS

Военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев, дал показания следователям. Он рассказал, как совершил преступление на заводе "Южмаш" в Днепре.

Видео с дачей показаний было опубликовано в четверг, 27 января, интернет-изданием "Страна.ua". На кадрах Рябчук говорит, что, находясь в наряде в тревожной группе, взял автомат и выстрелил по сослуживцам, которые находились с ним в комнате. Два военнослужащих погибли, один, по словам Рябчука, "умудрился сбежать как-то".

Рябчук также отметил, что знал, что девушка-оператор каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада обстановки на заводе. Чтобы она не доложила о ситуации, преступник убил ее. А после, пытаясь покинуть территорию завода, выстрелил также в женщину на КПП.

После этого, по его словам, он перерезал колючую проволоку, перелез ограду, ходил по жилым районам "искал убежище". Но через какое-то время решил сдаться полиции. Мотивов своих действий Рябчук не назвал.

Как ранее писал сайт kp.ru, на заводе «Южмаш» в Днепре служащий национальной гвардии Украины расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента погибли пять человек, еще пять оказались ранены.