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Политика27 января 2022 13:37

МИД России: члены НАТО не брали на себя обязательства по защите Украины

Российский дипломат прокомментировал конфликт между президентом Хорватии и украинскими властями
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Ситуацию прокомментировал заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев

Ситуацию прокомментировал заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что НАТО и члены альянса не брали на себя обязательства по защите Украины. Таким образом он прокомментировал конфликт между президентом Хорватии и украинскими властями - стороны поспорили о том, должны ли хорватские военнослужащие сил НАТО оставаться в Восточной Европе в случае эскалации на Украине.

Как отметил Зайцев, НАТО и государства-члены альянса пока не брали на себя обязательств по защите Украины. Так как украинская сторона к альянсу пока относится только как страна-партнер.

"Насколько мы знаем, НАТО и ее государства-члены не брали на себя обязательств по защите Украины. Это неоднократно подчеркивал, в том числе, и сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Украина является лишь партнером альянса, на нее не распространяется действие статьи 5 вашингтонского договора о коллективной обороне натовских стран", - приводит слова Зайцева РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон модернизирует ядерное оружие, размещённое в неядерных странах НАТО, а также привлекает эти государства к тренировкам по применению такого оружия против России. Такое заявление сделал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.