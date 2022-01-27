Военнослужащие России и Сирии провели совместные учения по спасению экипажа самолета

Военнослужащие России и Сирии провели совместные учение по спасению экипажа самолета Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие российской группировки войск в Сирии и спецназа сирийской дивизии «Тигры» провели совместные учения. Согласно легенде, солдаты должны были спасти экипаж самолета, потерпевшего крушение.

По сценарию учений, пилоты самолета катапультировались, а военные занялись сборкой парашютов. На это им отводилось всего несколько секунд. После того, как парашюты были спрятаны, солдаты приступили к занятию круговой обороны, которую нужно было держать до прилета спасательной группы, сказано в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении kp.ru.

В момент прибытия вертолетов, держащих под прицелом приближающего противника, экипаж разбившегося самолета вышел из-за камней и с помощью дымовой шашки обозначил место своего укрытия. В это время с одного из вертолетов спустился спасатель и, пристегнув к себе одного из пилотов, поднял его на тросе на борт воздушного судна.

Поскольку по легенде второй пилот был тяжело ранен, экипажу спасателей пришлось совершить экстренную посадку. Сирийские военные тем временем заняли круговую оборону, отбив нападение условного противника. После этого они забрали с поля боя раненного пилота и посадили в бронеавтомобиль.

Как отметил полковник дивизии «Тигры» Юнис Алим Муххамад, для сирийских бойцов учения стали отличной возможностью отработать взаимодействие с российскими военными. Они получили навыки эвакуации пилотов самолета из зоны, контролируемой террористами, подчеркнул полковник.

Напомним, на этой неделе российские и сирийские военные летчики провели первое совместное патрулирование над Сирией.