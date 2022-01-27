СК возбудил дело о подготовке тремя подростками нападения на школу в Нижнем Новгороде Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело против трех подростков 16-17 лет, подозреваемых в подготовке нападения на школу.

По версии следствия, трое несовершеннолетних планировали вооруженное нападение на школу в Нижнем Новгороде. Они собирались убить нескольких школьников и сотрудников учебного заведения, к которым испытывали личную ненависть. Для этого подростки хотели использовать огнестрельное оружие, сообщается на сайте СУСК Нижегородской области.

Замысли подозреваемых были выявлены следователями и оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ. Сейчас проводятся допросы подростков, после них будет решен вопрос об избрании в их отношении мер пресечения.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году в Перми произошло вооруженное нападение на вуз На территорию университете зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице.