Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий национальной гвардии Украины расстрелял из автомата своих сослуживцев Фото: REUTERS

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку. Такое решение он принял после инцидента в Днепре, где нацгвардеец-срочник Артем Рябчук при выдаче оружия в комнате хранения убил караульных и еще нескольких человек.

Как сообщил Николай Балан, как командующий он также несет ответственность за случившееся. Поэтому 27 января он написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией. Об этом пишет "Страна.ua".

Как ранее писал сайт kp.ru, на заводе «Южмаш» в Днепре служащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял из автомата своих сослуживцев, после чего скрылся с места преступления. В результате инцидента погибли пять человек, еще пять оказались ранены.

Спустя какое-то время Рябчук решил сам сдаться полиции. На допросе он подробно рассказал, как убивал сослуживцев. Однако мотивы своих поступков пояснить не смог.