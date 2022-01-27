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Политика27 января 2022 16:05

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе приоритетом для Украины

Президент подчеркнул, что только на этой основе могут быть сделаны следующие шаги
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом для страны является прекращение огня в Донбассе. Об этом он рассказал в четверг, 27 января, оценивая встречу советников "нормандского формата".

Как отметил Зеленский, которого цитирует его пресс-служба, встреча имела конструктивный характер.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – сказал украинский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские силовики впервые за десять дней нарушили режим прекращения огня на границе с ЛНР, сообщил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин. По его словам, в результате огня с украинской стороны погиб сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.