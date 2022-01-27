Картину Врубеля "Натурщик в костюме 17 века" предлагают купить через "ВКонтакте"

По словам автора объявления, картина была написана в 1883 году. Фото: скриншот объявления

Картина выдающегося российского художника Михаила Врубеля "Натурщик в костюме 17 века" появилась в сервисе объявлений "ВКонтакте". Купить ее автор объявления предлагает за 60 миллионов рублей.

По словам автора объявления, картина была написана в 1883 году, полотно подлинное и имеет экспертизу. Ее размер — 33х22 см. В тексте объявления также говорится, что возможен законный вывоз картины за границу.

Напомним, что объявления являются частью экосистемы VK - это совместный сервис частных объявлений, который был запущен ВКонтакте и Юлой. Объявления, опубликованные на Юле или в разделе Объявления ВКонтакте, одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить своё предложение в релевантных сообществах или на своей странице в соцсети.

Как ранее писал сайт kp.ru, лечащие врачи называли творчество Михаила Врубеля, который не один год лечился от психических недугов, глубоко нормальным и примером того, как искусство оказывается сильнее человека. Как считают критики, Врубель-человек - разрушался, а Врубель-творец продолжал жить и работать. В одной из психушек его даже лечили творчеством. Давали бумаги, карандаши и разрешали рисовать все, что ему заблагорассудится, за исключением фантастического.