В ходе конфликта на киргизско-таджикской границе ранены 15 человек, один погиб

Житель села Сомониён умер после того, как в его дом попал снаряд Фото: REUTERS

Не меньше 15 человек пострадали во время обстрелов на границе Киргизии и Таджикистана. Один человек погиб.

Как сообщает ТАСС, скончался житель села Сомониён. В его дом попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны. Также в Таджикистане пострадали трое гражданских лиц и восемь военнослужащих. Все они были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

По данным РИА Новости, со стороны Киргизии пострадали четверо военных. Они попали в клинику с осколочными ранениями. Их направили из села Кок-Таш в Баткенскую областную объединенную больницу.

Отмечается, что стороны продолжают вести огонь.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана. Он провел телефонные переговоры с секретарями Совбеза республик, чтобы попросить их остановить столкновения.