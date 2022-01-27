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Политика27 января 2022 18:51

ЦБ не согласился с позицией Минфина по регулированию криптовалют

Пока концепция Минфина не была опубликована публично
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по криптовалютам

Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по криптовалютам

Фото: Евгения ГУСЕВА

Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Как заявили в пресс-службе финансового регулятора, у ЦБ имеется ряд замечаний к этому документу.

Пока концепция Минфина не была опубликована публично. Однако в Центробанке надеются, что это произойдет в ближайшее время.

"Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что, иначе, участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина", - говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что регулятор не согласился с позицией Минфина "по ряду пунктов", пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минфин РФ направил на рассмотрение правительства концепцию регулирования рынка криптовалют. Официальной позиции российских властей по этому вопросу пока не озвучено.