Песков опроверг сообщения о разрешении Путиным майнинга в ряде регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин якобы готов разрешить майнинг криптовалюты в ряде регионов страны. Такая информация появилась накануне в ряде СМИ. В частности, об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил официальный представитель Кремля, подобные заявления не соответствуют действительности. В действительности они "вообще не формулировались", пишет РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя появившиеся предположения вокруг разрешения майнинга.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Как заявили в пресс-службе финансового регулятора, у ЦБ имеется ряд замечаний к этому документу.