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Политика27 января 2022 19:42

Песков опроверг сообщения о разрешении Путиным майнинга в ряде регионов

По его словам, такое предложение "вообще не формулировалось"
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Владимир Путин якобы готов разрешить майнинг криптовалюты в ряде регионов страны. Такая информация появилась накануне в ряде СМИ. В частности, об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил официальный представитель Кремля, подобные заявления не соответствуют действительности. В действительности они "вообще не формулировались", пишет РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя появившиеся предположения вокруг разрешения майнинга.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Как заявили в пресс-службе финансового регулятора, у ЦБ имеется ряд замечаний к этому документу.