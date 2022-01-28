Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Достигнуты договоренности о полном прекращении огня Фото: REUTERS

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил, которые ранее были стянуты к границе между двумя республиками из-за конфликта военнослужащих и перестрелки. Об этом в ночь на пятницу, 28 января, сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Достигнуты договоренности о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации, об открытии движения по автодороге Баткен – Исфана», - говорится в сообщении.

Кроме того, соседние республики договорились, что сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана будут совместно патрулировать приграничные районы, чтобы не допустить новых конфликтов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем 27 января на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. По предварительным данным, причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными дороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. К месту событий стали стягивать дополнительные силы, тяжелую технику и личный состав, начались обстрелы. Власти Киргизии начали эвакуацию жителей окрестных селений.

В результате с обеих сторон пострадали в общей сложности 17 человек, один погиб.