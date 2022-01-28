Илон Маск: Байден «держит американцев за дурачков»

Основатель компании Tesla Илон Маск Фото: REUTERS

Успешный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter обозвал президента США Джо Байдена «марионеткой в человеческом обличье» и обвинил главу Белого дома в том, что тот явно недооценивает умственные способности своих соотечественников. Правда, другими словами.

«Байден держит американцев за дурачков», - написал инженер и бизнесмен.

Дело в том, что ранее хозяин Овального кабинета опубликовал твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей, отметив, что General Motors и Ford, например, производят больше электрокаров именно в США, а не в какой-нибудь другой стране.

Илон Маск обратил внимание, что президент не упомянул его детище и, похоже, обиделся. В одном из своих сообщений в сервисе микроблогов он, в частности, выразил мнение, что Байден умышленно «забыл» отметить автоконцерн Tesla и его успехи в сфере производства электромобилей.

К слову, как писал сайт kp.ru, американский еженедельный журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года» – 2021.