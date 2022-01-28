Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире28 января 2022 1:59

Илон Маск: Байден «держит американцев за дурачков»

Так основатель Tesla отреагировал на твит, в котором президент США не упомянул его компанию среди ведущих производителей электромобилей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Основатель компании Tesla Илон Маск

Основатель компании Tesla Илон Маск

Фото: REUTERS

Успешный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter обозвал президента США Джо Байдена «марионеткой в человеческом обличье» и обвинил главу Белого дома в том, что тот явно недооценивает умственные способности своих соотечественников. Правда, другими словами.

«Байден держит американцев за дурачков», - написал инженер и бизнесмен.

Дело в том, что ранее хозяин Овального кабинета опубликовал твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей, отметив, что General Motors и Ford, например, производят больше электрокаров именно в США, а не в какой-нибудь другой стране.

Илон Маск обратил внимание, что президент не упомянул его детище и, похоже, обиделся. В одном из своих сообщений в сервисе микроблогов он, в частности, выразил мнение, что Байден умышленно «забыл» отметить автоконцерн Tesla и его успехи в сфере производства электромобилей.

К слову, как писал сайт kp.ru, американский еженедельный журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года» – 2021.