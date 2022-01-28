Yonhap: КНДР объявила об успешном испытании крылатых ракет большой дальности

КНДР заявила о намерении «продолжить разработку мощных боеголовок» Фото: REUTERS

Накануне военные Северной Кореи провели испытание двух крылатых ракет большой дальности, об этом утром в пятницу, 28 января, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Власти страны заявили о намерении «продолжить разработку мощных боеголовок».

В сообщении отмечается, что КНДР осуществила испытательный запуск двух «крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса «земля – земля». Они успешно поразили заданную цель на расстоянии 1 800 километров, а полет продолжался более двух с половиной часов – 9 137 секунд. Отдельно указывается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын при испытании не присутствовал.

Министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что правительство Страны восходящего солнца через посольство в Пекине выразило КНДР протест в связи с очередным ракетным запуском, передает агентство Kyodo.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных Сеула сообщило, что ранним утром в четверг, 27 января, Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Этот пуск стал шестым испытанием вооружений в КНДР с начала 2022 года – пять запусков в КНДР были произведены 5, 11, 14, 17 и 25 января.