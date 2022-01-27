Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР в этом году провела уже пять ракетных испытаний Фото: REUTERS

Ранним утром в четверг, 27 января, Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Сеула.

Этот пуск стал шестым испытанием вооружений в КНДР с начала 2022 года – ранее пять запусков были произведены 5, 11, 14, 17 и 25 января.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самом начале месяца Пхеньян объявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, сообщив, что дальность полета составила 700 километров, и снаряд «точно попал в цель». Также отмечалось, что ракета пролетела вверх на 120 километров.

11 января КНДР провела второе испытание гиперзвуковой ракеты. Боеголовка снаряда поразила заданную цель на расстоянии тысячи километров, за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Потом 14 января в Северной Корее силами железнодорожного ракетного полка был осуществлен запуск двух баллистических ракет. 17 января Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет малой дальности, а 25-го числа запустила в сторону Японского моря две крылатые ракеты.