Ъ": Минтруда планирует объединить ПФР и Фонд социального страхования

Пенсионный фонд может сменить вывеску Фото: Владимир ВОРСОБИН

Минтруда России выступил с инициативой слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы ведомства.

По данным издания, новая структура получит название Социальный фонд. Она будет внебюджетной. Координировать работу фонда будут Минтруда и специально созданный наблюдательный совет.

По замыслу инициаторов объединения ПФР и ФСС, за счет общей взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование немного вырастет нагрузка на бизнес, но зато некоторые социальные выплаты удастся поднять в полтора раза.

Законопроект о слиянии ПФР и ФСС планируют внести в Госдуму на рассмотрение в весеннюю сессию, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Как ранее писал сайт kp.ru, самозанятые могут потерять пенсию, если откажутся от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Об этом заявила заместитель руководителя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.