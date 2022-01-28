Лолита Милявская заболела "омикроном"

Лолита Милявская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная российская и украинская певица Лолита Милявская заболела коронавирусом. Об этом популярная исполнительница рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

"Хорошо, что я привита, поэтому проходит в легкой форме", - отметила Лолита, уточнив, что "зацепила" штамм "омикрон".

По словам артистки, из симптомов у нее имеется кашель и охрипший голос. Из-за коронавируса пришлось отменить спектакль с её участием транслируется в театре “Модерн”.

Речь идет о спектакле "Женитьба", где по замыслу режиссера Юрия Грымова, соединились произведения Чехова, Островского и Гоголя.

У Милявской главная роль: она играет "вечную невесту" Агафью Тихоновну, которая безуспешно пытается выйти замуж. Кстати, героиня на 30 с лишним лет моложе самой Лолиты: ей всего 26, тогда как эпатажная звезда недавно отметила 58-летие.