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Политика28 января 2022 5:09

Журналисты узнали о разработке новых санкции против России ЕС и Британией

FT: Евросоюз и Британия разрабатывают санкции против России в газовой сфере
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Новые санкции могут коснуться газового сектора

Новые санкции могут коснуться газового сектора

Фото: REUTERS

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфере, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов речь идет о "жестком ограничении" зарубежных инвестиций в новые российские проекты в газовом секторе.

В частности, по замыслу авторов инициативы, запрет на финансовые и технологические вложения в российскую газовую отрасль коснется крупнейших европейских компаний, в том числе BP, Total и Shell, которые являются партнерами России.

Издание уточняет, что Соединенные Штаты принимают активное участие в разработке "газового пакета" санкций.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится "адских" санкций Запада. Он также привел в пример заявление экс-президента США Барака Обамы о "разорванной в клочья российской экономике".