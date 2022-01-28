Журналисты узнали о разработке новых санкции против России ЕС и Британией

Новые санкции могут коснуться газового сектора Фото: REUTERS

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфере, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов речь идет о "жестком ограничении" зарубежных инвестиций в новые российские проекты в газовом секторе.

В частности, по замыслу авторов инициативы, запрет на финансовые и технологические вложения в российскую газовую отрасль коснется крупнейших европейских компаний, в том числе BP, Total и Shell, которые являются партнерами России.

Издание уточняет, что Соединенные Штаты принимают активное участие в разработке "газового пакета" санкций.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится "адских" санкций Запада. Он также привел в пример заявление экс-президента США Барака Обамы о "разорванной в клочья российской экономике".