Медведев заявил, что Россия не боится "адских" санкций Запада

Дмитрий Медведев / Фото: Екатерина Штукина

Россия не боится "адских" санкций Запада, заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мы этих санкций действительно не боимся, - цитирует Медведева ТАСС. - Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило".

По его словам, при заявлениях западных политиков о возможном введении против России "адских" санкций, вспоминаются слова экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы о том, что "российская экономика разорвана в клочья".

"Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается", - констатировал Медведев.

Напомним, если со стороны Вашингтона последуют "адские" санкции, то Москва даст ответ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сделанное ранее заявление заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 декабря 2021 года Нуланд заявила, что Вашингтон может ввести в отношении Москвы "беспрецедентные санкции" в случае, если Россия предпримет какие-либо шаги, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине.