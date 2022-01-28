В России рассматривается одобрение двух иностранных вакцин от коронавируса

Медведев сообщил о возможном одобрении двух иностранных вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Россия рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что процесс одобрения препаратов находится на стадии клинических испытаний.

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», - сообщил зампред Совбеза в беседе с ТАСС.

Как уточнил политик, речь идет о препаратах AstraZeneca и одной из китайских фирм.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы шесть отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. Как писал сайт kp.ru, накануне представитель Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана организацией в текущем году.