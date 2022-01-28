Медведев не видит смысла в введении локдауна в России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности введения локдауна в России в нынешних условиях, указав на постоянные появления новых штаммов COVID-19.

Как отметил политик, невозможно всех запереть всех людей по квартирам на две недели и ждать, пока вирус сам умрет, поскольку он живет только в человеческой среде.

«Это сделать невозможно. Во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди просто будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам. На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан», - приводит РИА Новости слова зампреда Совбеза.

Тем не менее Медведев напомнил, что никогда нельзя говорить «никогда». По его словам, в условиях пандемии вполне возможно допустить ситуацию, когда появится высококонтагиозный, высокопатогенный штамм, который будет настолько опасный, что «опаснее некуда». «И в этом случае приходится объявлять, что вешается замок», - уточнил он.

Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии обсуждений локдауна в России.