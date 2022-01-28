Медведев предложил не размышлять над происхождением коронавируса, а бороться с ним

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

В первую очередь необходимо не искать источник возникновения SARS-CoV-2, а бороться с ним, разрабатывая лекарства против коронавируса и совершенствуя вакцины. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистам.

"Вот вы спрашиваете о том, появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания", - приводит слова Медведева "Лента.ру".

Он выразил мнение, что дискуссии на эту тему продолжатся, однако первостепенная задача – это все-таки адаптация к сложившейся ситуации и борьба с вирусом. В частности, необходимо разрабатывать лекарства против коронавируса и совершенствовать вакцины, уточнил политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же интервью Дмитрий Медведев рассказал, что на сегодняшний день Россия рассматривает заявки на одобрение двух иностранных производителей вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, процесс препаратов находится на стадии клинических испытаний.