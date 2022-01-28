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Политика28 января 2022 7:55

Премьер Венгрии Орбан на встрече с Путиным хочет добиться увеличения поставок газа

Переговоры запланированы на 1 февраля 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе планируемой встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсуждать увеличение поставок газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте", - приводит издание слова Орбана, сказанные в эфире венгерского радио.

Как ранее писал сайт kp.ru, Виктор Орбан 1 февраля 2022 года планирует прилететь в Россию, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Среди предполагаемых тем обсуждения глава МИД Венгрии выделил подготовку к постройке атомной электростанции (АЭС), долгосрочный газовый контракт и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Венгрии.