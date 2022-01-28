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Политика28 января 2022 8:46

Лавров допустил применение "мягкой силы" для пресечения ущемления прав русских

Глава МИД РФ считает, что такие эксцессы необходимо урегулировать совместно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Неизбежен исторический период, в котором получившее независимость государство стремится утвердить свою национальную идентичность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", объясняя проблему ущемления русскоязычного населения в странах бывшего Советского Союза.

"Проблема есть, его никто не скрывает. И во многом эта проблема связана с тем, что новые независимые государства, которые вышли из состава СССР, впервые за долгий исторический период получили шанс создания национальных государств, - уточнил Лавров. - И стремление как можно скорее утвердить свою национальную идентичность сопряжено с эксцессами".

Вместе с тем, такие эксцессы необходимо урегулировать совместно, в том числе с применением "мягкой силы".

"Помимо "мягкой силы" существует еще и взаимность, которая обусловлена необходимостью учитывать рассматривать все вопросы. Это и трудовые мигранты и экономическое содействие", - добавил глава министерства иностранных дел (МИД) России.

По его словам, сложившаяся ситуация связана с распадом Советского Союза, когда отношения с бывшими республиками приходилось выстраивать заново.

"Не было ни границ, никто не знал как налаживать общение. И это требовало титанических усилий. И то, что сейчас нормализовалась ситуация, но вопросы, о которых вы упомянули, судьбы соотечественников, должны на взаимной основе решаться", - заключил Лавров.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию интервью.