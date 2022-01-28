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Политика28 января 2022 8:50

Лавров оценил статью "КП" о принижении России в учебниках стран бывшего СССР

Министр сообщил о планах выпуска методических пособий, которые будут "отражать многообразие точек зрение"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Лавров оценил статью "КП" о принижении России в учебниках стран бывшего СССР

Лавров оценил статью "КП" о принижении России в учебниках стран бывшего СССР

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что читал статью «Комсомольской правды» о том, как Россию в учебниках бывших стран Советского Союза называют «колонизаторами» и «оккупантами».

«Я читал ее. Про учебники истории. Но я не буду комментировать, что пишут украинцы, латвийцы. Но мы обращали внимание - что не надо давать поводов для националистов раскрутки истории», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью российским радиостанциям, призвав избегать «чрезмерных оценок, которые явно и может преднамеренно играют на руку националистам и радикалам.».

Лавров также сообщил о планах выпуска методических пособий, которые будут «отражать многообразие точек зрение с прицелом на конструктивное рассмотрение этих вопросов».

Как писал сайт kp.ru, в интервью радиостанциям Лавров также допустил применение «мягкой силы» для пресечения ущемления прав русских.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

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