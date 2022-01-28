Лавров призвал не забывать об осторожности после гибели российских журналистов в Африке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принес соболезнования родным журналистов, погибших в Африке, призвав не забывать об осторожности после гибели работников СМИ.

«Приношу соболезнования родным погибших журналистов в Африке. Я не хочу оправдывать этих убийц, но не надо забывать, что журналистам стоит соблюдать меры предосторожности», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью российским радиостанциям.

Лавров выразил готовность передавать всю информацию о ситуации в ЦАР, отметив, что по данному вопросу ведется следствие. Однако министр напомнил, что если бы журналисты поставили в известность хотя бы российское посольство, «то шансы, чтобы этой трагедии не произошло, были бы чуть выше».

«Они, по сути, поехали туда как туристы. Это - не оправдание, но это серьезно создает риски для безопасности», - отметил он, призвав журналистов ради безопасности ставить в известность правительство.

Напомним, в конце июля 2018 года у селения Сибю на неподконтрольной правительству ЦАР территории группа боевиков остановила автомобиль, где находились журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, после чего их убили.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

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