Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 января 2022 9:20

Лавров: Главная цель Вашингтона - не судьба Украины, им важно нагнетать напряженность

Глава МИД России: Запад дал понять Киеву, что его не заставляют выполнять Минские договоренности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Кадр видео

Вашингтон не интересует судьба Украины, им главное нагнетать напряженность вокруг РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

"Главная цель Вашингтона - не судьба Украины, им важно нагнетать напряженность вокруг России, чтобы закрыть тему и заняться Китаем, - заявил Лавров. - Как они хотят закрыть эту тему? Американцы стали настолько цинично использовать киевский режим, что Киев уже сам испугался".

В качестве примера глава министерства иностранных дел (МИД) РФ привел встречу сторонников Нормандского формата, на которой Германия и Франция указали, что Россия является "стороной конфликта" в Донбассе.

"Мы у них спрашиваем - что конкретно из пунктов должна выполнить Россия? И никто ничто не отвечает, - заявил Лавров. - Киев понял, что Берлин и Париж не будут заставлять его выполнять Минские договоренности".

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию интервью.