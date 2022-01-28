Лавров: Главная цель Вашингтона - не судьба Украины, им важно нагнетать напряженность

Сергей Лавров Фото: Кадр видео

Вашингтон не интересует судьба Украины, им главное нагнетать напряженность вокруг РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

"Главная цель Вашингтона - не судьба Украины, им важно нагнетать напряженность вокруг России, чтобы закрыть тему и заняться Китаем, - заявил Лавров. - Как они хотят закрыть эту тему? Американцы стали настолько цинично использовать киевский режим, что Киев уже сам испугался".

В качестве примера глава министерства иностранных дел (МИД) РФ привел встречу сторонников Нормандского формата, на которой Германия и Франция указали, что Россия является "стороной конфликта" в Донбассе.

"Мы у них спрашиваем - что конкретно из пунктов должна выполнить Россия? И никто ничто не отвечает, - заявил Лавров. - Киев понял, что Берлин и Париж не будут заставлять его выполнять Минские договоренности".

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