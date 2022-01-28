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Политика28 января 2022 9:37

Лавров заявил о готовности провести переговоры Путина с Зеленским в России

Об урегулировании в Донбассе власти РФ готовы говорить только в контактной группе, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров заявил о готовности провести переговоры Путина с Зеленским в России Фото; кадр из видео

Лавров заявил о готовности провести переговоры Путина с Зеленским в России Фото; кадр из видео

Президент России Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если они будут касаться нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент РФ сказал:если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, Сочи, Петербург. Если он хочет обсуждать Донбасс – идите в контактную группу для урегулирования вопросов. А когда он говорит, что я не буду с ними разговаривать, – это плохо для внутриукраинского кризиса», – сказал глава МИД РФ в интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности о возможности перегововоров президента России и его украинского коллеги, однако российский лидер открыт для диалога.