Иван Охлобыстин заболел коронавирусом

Иван Охлобыстин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Актер Иван Охлобыстин в пятницу, 28 января, сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

Такое заявление артист сделал в своем видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения партий «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

«Уважаемые соратники по партии ... я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», - заявил актер в своем видеообращении.

Напомним, сегодня, 28 января, стало известно о том, что коронавирусной инфекцией заболела Известная российская и украинская певица Лолита Милявская. По словам артистки, из симптомов у нее имеется кашель и охрипший голос.