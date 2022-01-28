Иван Охлобыстин заболел коронавирусом

Иван Охлобыстин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Актер Иван Охлобыстин в пятницу, 28 января, сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
Такое заявление артист сделал в своем видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения партий «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».
«Уважаемые соратники по партии ... я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», - заявил актер в своем видеообращении.
Напомним, сегодня, 28 января, стало известно о том, что коронавирусной инфекцией заболела Известная российская и украинская певица Лолита Милявская. По словам артистки, из симптомов у нее имеется кашель и охрипший голос.