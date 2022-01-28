В России выявлено 98 040 случаев заражения коронавирусом 28 января 2022 года

Заболеваемость коронавирусом растет Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 98 040 случаев COVID-19. Это максимум за весь период пандемии. В общей сложности зафиксировано 11 502 657 заражений.

По данным на 28 января 2022 года, лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 23 994 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 13 976 случаев. Тройку замыкает Московская область — 8611 случаев.

Кроме того, за сутки медики госпитализировали 14 046 человек и зафиксировали 673 летальных исхода. Еще 29 506 человек получили свидетельства о выздоровлении.

"Увеличение количества госпитализаций произошло в 60 регионах страны, ситуация осталась без изменений в 2 регионах, - говорится в сообщении оперштаба. - Снижение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах".

Отметим, что штамм "омикрон" был выявлен в 74 регионах страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист по инфекционным заболеваниям доктор Кэтрин Полинг перечислила основные симптомы "омикрон-штамма". По ее словам, ориентируясь на эти признаки, больные могут предположить, что заболели коронавирусом.