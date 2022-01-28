Лукашенко обрушился с обвинениями в сторону Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 28 января, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, обвинил страны Запада в провоцировании нефтяного конфликта между Россией и республикой. Также лидер заявил, что "запад" потратил более 6 млрд долларов на то, чтобы разрушить Белоруссию в период президентских выборов в 2020 году.

"Уже точно известно, на разрушение Белоруссии ( прим.ред. Западом) было брошено более $6 млрд. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда", - сказал президент в ходе выступления.

По словам Лукашенко, в сравнении с предыдущими годами к подготовке протестов 2020 года подошли значительно основательнее.

Кроме того, в своём выступлении во Дворце республики президент Беларуси обвинил Запад в провокации белорусско-российского нефтяного конфликта в конце 2019- начале 2020 года. По мнению Лукашенко, западные страны сделали это для того, чтобы расстроить два братских народа накануне президентских выборов в республике.

"Вспомните, сколько всевозможных визитеров зачастили к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали обеспечить нас на 100% нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Российской Федерацией. И все под благовидным предлогом "сохранить независимую Беларусь". Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Лукашенко перечислил условия, при которых Белоруссия вступил в войну.