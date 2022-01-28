Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 января 2022 9:20

Лукашенко назвал условия начала войны и призвал белорусов к единству

Александр Лукашенко заявил о возможности начала войны, если против Белоруссии или России развяжут прямую агрессию
Источник:kp.ru
Комментарии (29)Комментарии (29)(29)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед белорусским народом и Национальным собранием в пятницу, 28 января, положительно ответил на вопрос о возможности вступления республики в военные действия.

«Будет война или нет? Да, она будет», - сказал глава республики.

Лукашенко уточнил, что военный конфликт произойдет в двух случаях: «если против Беларуси совершена прямая агрессия» и если то же самое сделают в отношении союзника Беларуси - Российской Федерации.

Вместе с тем глава республики заявил, что Белоруссия не хочет новой войны.

«Мы навоевались, наш народ миллионы потерял в прошлых войнах. Мы хотим мирно жить и работать», - отметил Лукашенко.

Лидер призвал белорусов к единству, поскольку внешнему нападению может противостоять только монолитное государство.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что белорусский президент на заседании-совещании с Национальной академией наук заявил, что "никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военноначальников не хотел бы".

КАРТИНА ДНЯ