Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 января, подписал проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в текущем году.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, норму об индексации пенсии российское правительство внесло поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект.

Напомним, в бюджете была заложена другая индексация - на 5,9%, однако проиндексировать пенсии на 8,6% предложил глава государства, который во время своего совещания с членами правительства сообщил, что принятые ранее решения не позволят российски гражданам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

Как сообщалось, согласно приведенным данным, в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль, а после индексации средний размер пенсии увеличится до 18 984 рублей.