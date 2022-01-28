Путин обсуждает с Лукашенко задержание россиян в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поднимает в разговорах с Александром Лукашенко тему задержаний российских граждан в Белоруссии, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, никто не обходит это молчанием…Судьба любого гражданина небезразлична для президента России, и судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших различных ведомств, разных ведомств в каждом конкретном случае», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на российское посольство в Белоруссии сообщил, что на сегодняшний день в республике отбывают наказание 346 российских граждан, а еще 109 находятся под арестом в СИЗО.

Как писал сайт kp.ru, Песков заявлял, что российские дипломаты оказывают поддержку и следят за соблюдением прав всех российских граждан, задержанных за границей.