Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 января 2022 10:06

Путин обсуждает с Лукашенко задержание россиян в Белоруссии

Судьба любого гражданина РФ небезразлична для главы государства, отметил пресс-секретарь российского лидера
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Путин обсуждает с Лукашенко задержание россиян в Белоруссии

Путин обсуждает с Лукашенко задержание россиян в Белоруссии

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поднимает в разговорах с Александром Лукашенко тему задержаний российских граждан в Белоруссии, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, никто не обходит это молчанием…Судьба любого гражданина небезразлична для президента России, и судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших различных ведомств, разных ведомств в каждом конкретном случае», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на российское посольство в Белоруссии сообщил, что на сегодняшний день в республике отбывают наказание 346 российских граждан, а еще 109 находятся под арестом в СИЗО.

Как писал сайт kp.ru, Песков заявлял, что российские дипломаты оказывают поддержку и следят за соблюдением прав всех российских граждан, задержанных за границей.